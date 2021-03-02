WhatsApp'tan, Android kullanıcılar için yeni özellik
|02 Mart 2021 13:03
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Son haftalarda gizlilik güncellemeriyle oldıkça tepki çeken ve milyonlarca kullanıcısını başka uygulamalara kaptıran WhatsApp, platforma ekleyeceği yeni özelliklerle kullanıcıların dikkatini çekmek istiyor.
Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu, geçtiğimiz günlerde ilk kez ortaya çıkan yeni video özelliğinin testlerini tamamladı. WhatsApp, videoları sessize alma özelliğini Android kullanıcılarına sundu.
VİDEOLAR SESSİZE ALINABİLECEK
WhatsApp'ın son sürümüne sahip kullanıcılarının erişimine açılan bu özellik sayesinde, videoları sessize almak mümkün hale geldi. Kısacası kullanıcılar, herhangi bir videoyu başkasına gönderirken sesini kapatabilecek.
SESSİZE AL ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR
WhatsApp'ta video göndermek istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın ve göndereceğiniz videoyu seçin.
Video düzenleme ekranının sol üst köşesindeki "sessiz" simgesine dokunarak videonun sesini kapatın ve gönderin.
WhatsApp, özellikle düşük ses kalitesine sahip veya arka plan gürültüsünün fazla olduğu videolar için bu özelliğin kullanışlı olduğunu söylüyor.
Android akıllı telefona sahip kullanıcılar, Play Store üzerinden uygulamayı v2.21.3.19 sürümüne güncelleyerek özelliği kullanmaya başlayabilir. iOS kullanıcılarının ise biraz daha beklemesi gerekecek.
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