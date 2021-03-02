Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı
|02 Mart 2021 13:25
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Olay geçtiğimiz hafta sonu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Miyesserler köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansumancı olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A'yı ormanlık alana getirip ensesinden bıçakladı. Baba Yusuf A.'nın oğlunu ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan hemen sonra, karakola giderek ben oğlumu öldürdüm diyerek teslim olmuştu.
"Oğlumu Rabbime kurban etmeye getirdim"
Polislerin ekip otosuna alarak olayın yaşandığı yere getirdiği baba Yusuf A., burada polislerin kendisine yönelten soruya, oğlunu Allah yolunda kurban etmek için böyle bir şey yaptığını söyledi. Kendisi için koç, oğlunu ise Allah için kurban verdiğini anlatan baba, "Oğlumu buraya Rabbime kurban etmeye getirdim. Bildiğim bu. Burayı öylesine seçtim. Olayı sabah planladım. Rabbim böyle uygun gördü bildiğim sadece bu. Bıçağı kasaptan bugün aldım. Kendime koç oğlumu Rabbime kurban ettim. Uyuşturucu madde falan kullanmıyorum. Rabbim böyle istedi. Ben bir şey bilmiyorum. En doğrusunu Rabbim bilir. Ben öldürdüm diye karakola geldim. Ben öldü biliyorum. O yüzden karakola geldim" dedi.
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