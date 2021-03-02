YHT seferlerinde normalleşme başladı
Konya'dan Ankara, İstanbul ve Eskişehir'e yapılan Yüksek Hızlı Tren seferleri, kısıtlama tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteli çalışırken normalleşme sürecinde tam kapasite olarak seferlerini yapmaya başladı.
|02 Mart 2021 13:40
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TCDD, koronavirüs tedbirleri kapsamında YHT seferleri sosyal mesafe gözeterek yüzde 50 kapasiteli olarak gerçekleştiriyordu.
2 Mart itibariyle kademeli olarak normalleşme sürecinin başlamasıyla Konya'dan Ankara, İstanbul ve Eskişehir'e yapılan tam kapasiteli olarak yapılmaya başlandı. Sefer sayıları ise aynı şekilde devam ediyor.
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