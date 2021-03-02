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'Dadaşlar' kontrollü normalleşmeyle kıtlama çay keyfine kavuştu

İşletme sahiplerinden Ercan Tekmanlı: "Kıtlama çayı bizde bir gelenek. Erzurum'da şekeri çayın içine atmazlar, kıtlama olarak içerler. Kısıtlama kalktı, millet kıtlama çayının keyfini çıkartıyor"
 02 Mart 2021 13:48
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'Dadaşlar' kontrollü normalleşmeyle kıtlama çay keyfine kavuştu

Erzurum'da kontrollü normalleşme süreciyle yüzde 50 kapasiteyle yeniden açılan kıraathane ve çay ocaklarına gelen "dadaşlar" kıtlama çay içmenin keyfini yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında bulunan Erzurum'da kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birçok kıraathane ve çay ocağı esnafı, sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

İş yerlerini yüzde 50 kapasiteye göre düzenleyen esnaf, uzun aranın ardından vatandaşlara hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kentin sert geçen kışları nedeniyle vazgeçilmezleri arasında yer alan kıraathanelere kavuşan vatandaşlar, yanan sobanın etrafında kıtlama çay eşliğinde sohbet ediyor.

- "Kıtlama çayını özlemişler"

İşletme sahiplerinden Ercan Tekmanlı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle bugün iş yerlerini açıp "Bismillah" dediklerini söyledi.

Aylardır bu anı özlediklerini dile getiren Tekmanlı, "İşlerimize başladık. Sobamızı yaktık, çaylarımızı demledik. Müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Bazı arkadaşlarımız, iş yerini açar açmaz geldi. Kıtlama çayını özlemişler. Evde otura otura bıkmışlar. Kıtlama çayı bizde bir gelenek. Erzurum'da şekeri çayın içine atmazlar, kıtlama olarak içerler. Kısıtlama kalktı, millet kıtlama çayının keyfini çıkartıyor." dedi.

Salih Akıllı da uzun bir aranın ardından vatandaşların kahvehaneye gelip kıtlama çay içtiğini, arkadaşlarıyla sohbet ettiğini belirtti.

Kent sakinlerinden Hasan Binici ise 3 aydır kahvehanelerin kapalı olduğunu, kısıtlamanın kalkması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla kahvehanenin yolunu tuttuklarını söyledi.

- "Erzurum demek kıtlama çay demek"

Çorbalarını içip kıraathaneye çay içmeye geldiklerini anlatan Binici, "Arkadaşlarımızla oturup çay eşliğinde sohbet ediyoruz. Sobamız yanıyor, yerimiz sıcak. Erzurum demek kıtlama çay demek." ifadelerini kullandı.

Mustafa Hancı da kısıtlamanın kalkmasını olumlu bulduklarını, kahvehanede çay eşliğinde hasret giderdiklerini aktardı.
Anadolu Ajansı
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