Kaynak yaparken ormanı yaktılar
|02 Mart 2021 13:57
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Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde bulunan sebze, meyve halindeki çöp konteynırına kaynak yapılırken çıkan kıvılcım ormanı yaktı. Ormanlık alana atılan plastik ve tahta kasaların tutuşmasıyla birlikte yangın, bir anda büyüdü. Ormanlık alandaki çam ağaçlarını saran alevler Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde çalışanlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. Yangının köpek ve kedilerin bulunduğu geçici bakım evine sıçramaması için uzun süre çaba sarf eden çalışanlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede korku ve paniğe neden olan yangında ormanlık alandaki çam ağaçları zarar gördü. Yangın, yüzlerce hayvanın bulunduğu bakımevine sıçramadan söndürüldü.
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