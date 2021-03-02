Trakya'da 244 bin 278 kişiye aşı uygulandı
Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde toplamda 244 bin 278 kişi aşı oldu.
|02 Mart 2021 14:03
|+Aa- Yazdır
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 244 bin 278 kişi aşılandı.
Trakya'da en çok aşı 117 bin 88 kişi ile Tekirdağ'da uygulanırken Edirne'de 69 bin 776, Kırklareli'nde 57 bin 387 kişi aşılandı. Bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 9 milyon 56 bin 424 kişi oldu.
Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu Üyesi normalleşmenin detaylarını açıkladı: İller 2 haftada bir denetlenecek
02 Mart 2021 15:59
|Restoranlar açıldı: AVM'lerin yemek katları doldu taştı
02 Mart 2021 15:11
|YHT seferlerinde normalleşme başladı
02 Mart 2021 13:40
|Haftalık 54 bin 95 vakanın yüzde 25'i Karadeniz Bölgesi'nde
02 Mart 2021 13:04
|Sigara kullanımı her 5 ölümden biriyle ilişkili
02 Mart 2021 13:01
|Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetre
02 Mart 2021 12:32
|Ayder Yaylası'nda dağın içerisine görünmeyen otopark yapılıyor
02 Mart 2021 11:38
|Bilim adamları açıkladı: İstanbul semalarındaki ışın saçan cisim gök taşıdır
02 Mart 2021 11:20
|Doğumu sırasında ebeliğini yapan kadının başhemşiresi oldu
02 Mart 2021 11:16
|Yasaklar kalktı, paçacılara akın ettiler
02 Mart 2021 11:15