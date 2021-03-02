Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planını açıklıyor. Açıklamasında uzun bir süredir bu plana destek veren Adalet Bakanına teşekkür etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bir çiçeğe su verirken, az su vermek onu kuruturken, fazla su vermek de onu soldurur. Susuzluktan boynu ekilmiş bir çiçeğe su vermek adalet iken, dikene su vermek zulüm olabiliyor.

- 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge oldu. 2 yıllık bir zaman diliminde hayata geçirilecek. Zaman dilimi de 2 hafta içinde açıklanacak. Ama, hedef ve faaliyetleri paylaşacağız.

BİRİNCİ AMACIN HEDEFLERİ

- Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

- KDK ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz.

- İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesine başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak.

- Barolar, STK'ler ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu kuruyoruz.

İKİNCİ AMACIN HEDEFLERİ

- Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz.

- İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılıyoruz.

- HSK'nın denetim alanını genişletiyoruz.

- Elektronik tebligat uygulamasına, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz.

- Avukatlık stajı ile mesleğinin birlikte yapılmasını sağlıyoruz.

- İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz.

- Avukatların, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlıyoruz.

ÜÇÜNCÜ AMAÇ- HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

- İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme zorunluluğunu 60 günden 30 güne düşürüyoruz.

- Yargıtay için 45 yaşa ek olarak kıdem şartı getiriyoruz.

- Hakim ve savcı yardımcılığının sisteme kazandırıyoruz.

- Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde, kamuoyunun erişimine açıyoruz.

- İstinaf ve temyize başvurma süreleri, gerekçeli kararın tebliğiyle başlayacak.

- Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz.

- Hatalı ve yetersiz raporu alışkanlık haline getiren bilirkişileri sicilden çıkartıyoruz.

DÖRDÜNCÜ AMACI- İFADE, ÖRGÜTLENME VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ

- Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda, muhakeme süresini göz önüne alarak yeniden ele alıyoruz.

- Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz

- Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği'ni yeniden düzenliyoruz.

BEŞİNCİ AMAÇ- KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

- Adli kontrol tedbirlerini de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz.

- Katalog suçlarda 'somut delile dayanma şartı' getirerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz.

- İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz

- Eylem Planı ile ifade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek.

- İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz.

- Görevin gereklerine aykırı olarak hak ihlaline sebebiyet veren kamu görevlileri için rücu ve disiplin işlemlerinin etkinliğini artırıyoruz.

- Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

- Kadına karşı şiddet suçlarını etkin şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.