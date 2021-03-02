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Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları eylem planını açıkladı. İşte 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belgenin tam metni.
 02 Mart 2021 14:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planını açıklıyor. Açıklamasında uzun bir süredir bu plana destek veren Adalet Bakanına teşekkür etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bir çiçeğe su verirken, az su vermek onu kuruturken, fazla su vermek de onu soldurur. Susuzluktan boynu ekilmiş bir çiçeğe su vermek adalet iken, dikene su vermek zulüm olabiliyor.

- 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge oldu. 2 yıllık bir zaman diliminde hayata geçirilecek. Zaman dilimi de 2 hafta içinde açıklanacak. Ama, hedef ve faaliyetleri paylaşacağız.

İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyet

BİRİNCİ AMACIN HEDEFLERİ

- Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

- KDK ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz.

- İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesine başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak.

- Barolar, STK'ler ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu kuruyoruz.

İKİNCİ AMACIN HEDEFLERİ

- Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz.

- İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılıyoruz.

- HSK'nın denetim alanını genişletiyoruz.

- Elektronik tebligat uygulamasına, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz.

- Avukatlık stajı ile mesleğinin birlikte yapılmasını sağlıyoruz.

- İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz.

- Avukatların, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlıyoruz.

ÜÇÜNCÜ AMAÇ- HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

- İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme zorunluluğunu 60 günden 30 güne düşürüyoruz.

- Yargıtay için 45 yaşa ek olarak kıdem şartı getiriyoruz.

- Hakim ve savcı yardımcılığının sisteme kazandırıyoruz.

- Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde, kamuoyunun erişimine açıyoruz.

- İstinaf ve temyize başvurma süreleri, gerekçeli kararın tebliğiyle başlayacak.

- Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz.

- Hatalı ve yetersiz raporu alışkanlık haline getiren bilirkişileri sicilden çıkartıyoruz.

DÖRDÜNCÜ AMACI- İFADE, ÖRGÜTLENME VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ

- Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda, muhakeme süresini göz önüne alarak yeniden ele alıyoruz.

- Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz

- Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği'ni yeniden düzenliyoruz.

BEŞİNCİ AMAÇ- KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

- Adli kontrol tedbirlerini de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz.

- Katalog suçlarda 'somut delile dayanma şartı' getirerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz.

- İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz

- Eylem Planı ile ifade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek.

- İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz.

- Görevin gereklerine aykırı olarak hak ihlaline sebebiyet veren kamu görevlileri için rücu ve disiplin işlemlerinin etkinliğini artırıyoruz.

- Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

- Kadına karşı şiddet suçlarını etkin şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.
Memurlar.Net
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