Çok yüksek riskli ilde denetimler artırıldı, sokakta sigara içenlere ceza kesildi
Korona virüs (Kovid-19) vaka haritasına göre çok yüksek riskli kategoride yer alan Amasya'da denetimler artırıldı. Denetim yapan polis ekipleri sokakta sigara içenlere ceza uyguladı.
|02 Mart 2021 14:23
|+Aa- Yazdır
Kentte normalleşme sürecine geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına karşı uyardı. Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin etmek amacıyla halkın kalabalık halde olduğu tüm cadde, sokak ve meydanlarda daha önceden yasaklanmasına rağmen sigara kullanan vatandaşlar tespit edilerek işlem yapıldı. Ekiplerin sigara içtiğini belirleyerek hakkında işlem yaptığı 80 yaşındaki Zahid Yıldırım, "Daha yeni yakmıştım" sözleriyle kendisini savunmaya çalıştı.
HES kodu kontrolü de yapan ekipler maskesi eskiyen vatandaşlara da maske dağıttı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yakınlarına telefonda 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra bankta öldü
02 Mart 2021 16:22
|'Meşhur kırmızının' memleketi Edirne 'korona kırmızısı'nı istemiyor
02 Mart 2021 15:33
|'Düşük riskli' olan ilde vatandaşlar kendini dışarı attı
02 Mart 2021 15:22
|Belediye Başkanı, mavi Uşak'ın sırrını açıkladı: Tarhana çorbası
02 Mart 2021 15:05
|Bu ilde vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı
02 Mart 2021 14:08
|Kaynak yaparken ormanı yaktılar
02 Mart 2021 13:57
|'Dadaşlar' kontrollü normalleşmeyle kıtlama çay keyfine kavuştu
02 Mart 2021 13:48
|Edirneliler haritadaki 'kırmızı' renginden rahatsız
02 Mart 2021 11:10
|Yeraltı suyunda petrol izi aranacak
02 Mart 2021 08:28
|CHP'li Belediye ile AK Parti'li belediye 'Zeus' için birleşti
02 Mart 2021 08:23