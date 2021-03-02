36 milyon dolarlık vurgun: Külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştirdiler
|02 Mart 2021 14:28
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir madencilik firmanın Türkiye'den satın aldığı ve deniz yoluyla Çin'e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine konteynerlerden bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, gümrükleme işlemi yapılan konteyner gemiye yüklenmeden mühürlerinin kırılarak içerisindeki bakır külçelerin boşalttığı ve yerlerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları yükledikten sonra sahte mühürleme işlemi yapıldığını tespit etti.
Soruşturma kapsamında kent genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu dolandırıcılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ile "Özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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