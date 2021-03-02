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MEB ücretsiz bilgisayar vaadiyle 'oltalama' yapan sitelere karşı uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı: "Kişilerin iletişim bilgilerini ve kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kurulan oltalama siteleriyle karşılaşılması halinde '444 0 632' numaralı telefona ya da 'tabletsikayet@eba.gov.tr' adresine bilgi verilebilir"
 02 Mart 2021 14:40
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MEB ücretsiz bilgisayar vaadiyle 'oltalama' yapan sitelere karşı uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet üzerinden "ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu" gibi ifadelerle kişilerin iletişim bilgilerini ve kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kurulan oltalama sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

MEB Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesinden, "ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu" adı altında kurulan oltalama sitelerinin artması üzerine vatandaşlara yönelik uyarı yazısı yayımlandı.

"İnternet üzerinden 'ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu' gibi ifadelerle iletişim bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi toplamaya çalışan sitelerin sahte olduğunu bildiririz." ifadelerine yer verilen yazıda, bu sitelerle karşılaşan vatandaşların MEB İletişim Merkezi 444 0 632 numaralı telefona ya da "tabletsikayet@eba.gov.tr" adresine bilgi vermesi istendi.

Bakanlık ülke genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımını, "ailenin gelir düzeyi", "ailede eğitim çağında bulunan çocuk sayısı" ve "öğrencinin akademik durumu" kriterlerine göre yapıyor ve internet üzerinden herhangi başvuru almıyor.

Anadolu Ajansı
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