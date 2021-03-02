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Belediye Başkanı, mavi Uşak'ın sırrını açıkladı: Tarhana çorbası

Ege'de ve batıda düşük riskli tek il olan Uşak'ın Belediye Başkanı Mehmet Çakın, düşük riskli olmanın sırrını "Tarhana çorbası" olarak açıkladı.
 02 Mart 2021 15:05
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Belediye Başkanı, mavi Uşak'ın sırrını açıkladı: Tarhana çorbası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşmeler hakkında dün akşam yapmış olduğu açıklamada müjdeyi verdi. Bu açıklamalar doğrultusunda aşıklar diyarı Uşak, batıda ve Ege Bölgesi'nde düşük riskli tek il olarak adeta Ege'nin incisi olarak kendisini gösterdi. Bu kapsamda Uşak'ta bugün okullar, restoranlar ve kafeler de uzun bir sürenin ardından açıldı. İhlas Haber Ajansı kameralarına açıklamalarda bulunan Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, şuanda gelinen noktanın çok önemli olduğunu ancak bundan sonra bu başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yapılan denetimlerle Uşak'ın bütün Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Çakın, "Uşak olarak il hıfzıssıhha kurulundaki paydaşlarımızla birlikte, Uşak Belediyesi olarak çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmaların neticesinde de bugün ulaştığımız nokta da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Tabi pandeminin başladığı il günden itibaren biz belediye olarak hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararları ekiplerimizle birlikte uygulamaya geçirdik. Bu anlamda özellikle 3 konuda yoğun bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımızın pandemi hakkında ve kurallar hakkında bilgilendirilmesi anlamında şehrimizdeki bütün billboardlarımızı, sosyal medya hesaplarımızı kısa mesaj yoluyla halkımızı sık sık bilgilendirdik. Temizlik olmazsa olmazımızdı. Şehrimizin dört bir yanını temiz olması yolunda çalışmalar yaptık. Hijyen noktaları oluşturduk, araç dezenfektasından enfekte olmuş mekanların temizliğine kadar çalışmalar sürdürdük. Vatandaş ve esnafların çalışmalarımızla maskelerini temin ettik. Yoğun bir şekilde denetim noktaları gerçekleştirdik. Güvenlik güçlerimizle birlikte zabıta ekiplerimizin de yapmış olduğu vatandaş ve esnafımızı bilgilendirme için denetimlerimiz sürdü. Vatandaşların pandemiden en az şekilde etkilenmesi için de sosyal yardımlarımızı eksik bir şekilde yapıp evde kalınan bu süreci sağlıklı geçirmek için sportif ve kültürel faaliyetlerimizi online olarak gerçekleştirdik. Bunun yanında dünyaca ünlü tarhanamızın da bu süreçten başarıyla çıkmamıza da önemli bir payının olduğunu da ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Batı bölgesinde Uşak'ın tek olduğunu gören Ali Şahinoğlu ise, bu durumdan çok memnun olduğunu belirterek gurur duyduğunu ifade etti. Şahinoğlu, "Batı bölgesinde mavi işaretli olan tek il Uşak, çok iyi, çok memnunum. Gurur duyuyoruz bu konuda. Bundan sonrasında tabi ki dikkatli olmak lazım. Böyle serbest gösterildi diye hemen koyuvermeyelim yani" şeklinde konuştu.

Öte yandan kent genelinde Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim farketmeden bütün kolluk kuvvetlerinin denetleme noktaları kurması ve vatandaşların sağlıkları için çabalaması da vatandaşları memnun etti.
İhlas Haber Ajansı
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