1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Düşük riskli' olan ilde vatandaşlar kendini dışarı attı

'Düşük risk' grubunda yer alan Şanlıurfa'da rehavet arttı. Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı.
 02 Mart 2021 15:22
+Aa- Yazdır
'Düşük riskli' olan ilde vatandaşlar kendini dışarı attı

Covid-19 risk değerlendirme haritasında 'Düşük risk' grubunda yer alan Şanlıurfa'da rehavet arttı. Kente lokanta, restoran, kafe ve kıraathaneler, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul etmeye başlarken, tarihi ve turistik mekanlardan Balıklıgöl de ziyaretçi akınına uğradı. Balıklıgöl'e kent merkezi ve çevre illerden gelen ziyaretçiler güzel havanın tadını çıkardı. Maske kurallarına uyulan kentte, zaman zaman sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından Şanlıurfa'da gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten ziyaretçiler, balıklara yem atarak bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Bazı vatandaşlar da rehavete kapılmamak gerektiğini dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yakınlarına telefonda 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra bankta öldü
02 Mart 2021 16:22		 'Meşhur kırmızının' memleketi Edirne 'korona kırmızısı'nı istemiyor
02 Mart 2021 15:33
Belediye Başkanı, mavi Uşak'ın sırrını açıkladı: Tarhana çorbası
02 Mart 2021 15:05		 Çok yüksek riskli ilde denetimler artırıldı, sokakta sigara içenlere ceza kesildi
02 Mart 2021 14:23
Bu ilde vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı
02 Mart 2021 14:08		 Kaynak yaparken ormanı yaktılar
02 Mart 2021 13:57
'Dadaşlar' kontrollü normalleşmeyle kıtlama çay keyfine kavuştu
02 Mart 2021 13:48		 Edirneliler haritadaki 'kırmızı' renginden rahatsız
02 Mart 2021 11:10
Yeraltı suyunda petrol izi aranacak
02 Mart 2021 08:28		 CHP'li Belediye ile AK Parti'li belediye 'Zeus' için birleşti
02 Mart 2021 08:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi16:22 - Yakınlarına telefonda 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra bankta öldü16:15 - Eczacılardan İstanbul için cumartesi kararı16:09 - Ak Parti'den HDP açıklaması: Milletin nezdinde kapatacağız15:59 - Bilim Kurulu Üyesi normalleşmenin detaylarını açıkladı: İller 2 haftada bir denetlenecek15:50 - Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
15:48 - Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı: 4 yaralı15:44 - Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılıyor15:33 - 'Meşhur kırmızının' memleketi Edirne 'korona kırmızısı'nı istemiyor15:33 - İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi15:22 - 'Düşük riskli' olan ilde vatandaşlar kendini dışarı attı15:18 - İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyet
15:11 - Restoranlar açıldı: AVM'lerin yemek katları doldu taştı15:05 - Belediye Başkanı, mavi Uşak'ın sırrını açıkladı: Tarhana çorbası15:01 - CHP'deki yeni kaset skandalında bir polis gözaltına alındı14:53 - İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler14:40 - MEB ücretsiz bilgisayar vaadiyle 'oltalama' yapan sitelere karşı uyardı
14:35 - Mutant virüs vakalarının arttığı ilçede parklar kapatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aynı çiğköfteciye yeni bir saldırı gerçekleşti, bu sefer kardeşi
Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni
İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Kılıçdaroğlu'nun para desteği sözü verdiği parti
1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sobalı evde büyüyen çocuk 1
en sevdiğiniz gün 1
futbol muhabbeti 3
1 mart 2021 bakanlar kurulu açıklamaları 2
saçmasapan bir denemenin dünyanın sonunu getirme olasılığı 1
korozyon 1
inatci insan 2
devlet 1
sirkeli su 2
Canlı ders 3
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam