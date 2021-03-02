İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
İnsan Hakları Eylem Planına göre, KPSS'de insan hakları hukukundan da soru sorulacak
|02 Mart 2021 15:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı. 393 faaliyetin yer aldığı eylem planında, KPSS de yer aldı.
9. Amaç başlığı altında yer alan "İnsan Hakları Eğitiminin Geliştirmesi ve Yaygınlaşırılması" başlıklı hedefin (f) bendi şu şekildedir:
"Kamu Personeli Seçme Sınavı, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı gibi sınavlarda, adayların insan hakları hukuku alanındaki bilgileri de ölçülecek."
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