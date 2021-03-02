Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı tek tek açıkladı. "Otelde gece yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz" diyen Erdoğan, avukatlardan az vergi alınacağını, hakim ve savcılara yardımcı geleceğini belirtti. Kamu ve özeldeki tüm çalışanların ve öğrencilerin kendi dini bayramlarında izinli sayılacağını duyuran Erdoğan, hukuk fakültelerinin de 5 yıla çıkarıldığını ekledi.

İşte Eylem Planında yer alan konuya dair açıklamalar:

- Hukuk fakültelerinde öğrenim süresi beş yıla çıkartılacak;

- Hukuk metodolojisi, hukuki gerekçelendirme ve karar yazımı ile adalet psikolojisi gibi derslerle programlar zenginleştirilecek ve eğitimin uygulamayla bağlantısı güçlendirilecektir.



- Ceza muhakemesinde uzlaştırmacı olabilmek için, mevcut uzlaştırmacıların müktesep hakları saklı kalmak kaydıyla, hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirilecektir.

- İlköğretim ve ortaöğretimde insan hakları ve adalet konulu dersleri veren öğretmenlere yönelik sertifika programları düzenlenecek, bu derslerin işlenmesi sırasında hukuk fakültesi mezunlarından da yararlanılacaktır.

- İnsan hakları dersi, hukuk fakültelerinde zorunlu hale gelecek, ilgili diğer fakültelerin ders kataloglarında da yer alacaktır.

- Hukuk fakültesi dekanları sadece hukuk fakültesi mezunu akademisyenler arasından belirlenecektir.



- Adalet meslek yüksekokullarının sadece örgün eğitim vermesi sağlanacaktır.

- Yargı kurumları ile hukuk fakülteleri arasında yaygın işbirliği mekanizmaları geliştirilecek ve "hukuk kliniği" uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

- Adalet Bakanlığı ile hukuk fakülteleri arasında hukuk eğitiminin geliştirilmesi ve mesleki kalitenin artırılmasına yönelik işbirliği güçlendirilecektir.