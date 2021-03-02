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Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı: 4 yaralı
Kütahya'da koronavirüsle mücadele kapsamında evlerde aşı çalışması yapan sağlık görevlilerinin bulunduğu hafif ticari araç, kamyonet ile çarpıştı. Kazada, 4 sağlık görevlisi hafif şekilde yaralandı.
|02 Mart 2021 15:48
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Kaza, öğle saatlerinde, Kütahya'nın Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında evlerde aşı çalışması yapan sağlık görevlilerini taşıyan M.D. yönetimindeki 06 CDU 217 plakalı hafif ticari araç, O.A. idaresindeki 06 FT 3106 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bir binanın duvarına çarptı.
Kazada sağlık görevlileri U.B., E.A., H.P. ve M.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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