Ak Parti'den HDP açıklaması: Milletin nezdinde kapatacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir."
|02 Mart 2021 16:09
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
02 Mart 2021 16:27
|Kılıçdaroğlu: Dokunulmazlıkların kalkmaması lazım
02 Mart 2021 14:17
|Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni
02 Mart 2021 14:11
|Güneydoğu 'mavi'yken, Karadeniz neden kırmızı? Prof. Bülent Ertuğrul açıkladı
02 Mart 2021 13:24
|İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması: Uzak değil
02 Mart 2021 13:17
|1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı
02 Mart 2021 13:00
|MİT'in 2020 istihbarat faaliyet raporu açıklandı
02 Mart 2021 11:20
|TİHEK'ten 'yeni anayasa'ya ilişkin öneriler
02 Mart 2021 11:00
|Bahçeli: Mutfakta yangın var diyenler, vatandaki yangını ne zaman görecek
02 Mart 2021 11:00
|'Yeni anayasa için ortak niyet varsa elimi taşın altına koymaya hazırım'
02 Mart 2021 10:13