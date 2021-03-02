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Yakınlarına telefonda 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra bankta öldü

Antalya'da bisikletle dolaşırken aniden rahatsızlanıp telefonla bir yakınını arayan Hakan Paksoy (42), 'Çok kötüyüm, gelin beni alın' dedi. Paksoy, dinlenmek için oturduğu bankta yaşamını yitirdi.
 02 Mart 2021 16:22
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Yakınlarına telefonda 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra bankta öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Hakan Paksoy, gezmek için bisikletiyle evden çıktı. Gezi sırasında Paksoy, aniden rahatsızlanınca bir yakınını arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Ardından banka oturan Paksoy, yaşamanı yitirdi.

Telefon görüşmesinin ardından parka gelen yakınları, Hakan Paksoy'un hareketsiz yattığını fark edince 112 Aci Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Paksoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğlunun ölüm haberini alıp gelen Gülseren Paksoy, sinir krizi geçirdi. Bankta yatan oğlunun cenazesine bakan Paksoy, "Hakanım, seni son bir kez göreydim. Bırakıp gittin beni" diye gözyaşı döktü.

Paksoy'un cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
DHA
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