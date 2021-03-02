Yakınlarına telefonda 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra bankta öldü

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANDI Başkentte yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Şehit Süleyman Can İlkokulu ve Nasreddin Hoca Ortaokulu'nda ders zili çaldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Niğde'de, okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Sivas'ta, yüz yüze eğitime başlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Kilis'te okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.