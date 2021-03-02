Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
|02 Mart 2021 16:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.
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