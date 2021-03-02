1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali uyardı: Aşı olsak da tedbirleri bırakmayalım

Yeni normalleşme çalışmaları sonrasında alınan kararları ve uygulanacak tedbirleri açıklayan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte bazı kısıtlamaların devam edeceğini belirtti.
 02 Mart 2021 17:07
+Aa- Yazdır
Vali uyardı: Aşı olsak da tedbirleri bırakmayalım

Ülke genelinde bugün itibarıyla kontrollü normalleşme dönemi başlarken risk durumuna göre illerde bazı kısıtlamalar kaldırılırken bazıları ise gevşetildi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da, kentte uygulanacak tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kent olarak genel manada iyi durumda olduklarını ve haritada orta riskli iller arasında yer aldıklarını kaydeden Vali Ayaz, gayretlerinin daha iyi sonuçlar almak olduğunu bildirdi. Vali Ayaz, "65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamalar kalktı ancak pazar yeri ve toplu ulaşımla ilgili kısıtlamalara bir süre daha devam edeceğiz. Yine saat 11.00'den sonra 65 yaş üstü vatandaşlarımız pazar yerlerine giremeyecek, toplu taşımayı da 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kullanacaklar. Bu uygulamaya biraz daha devam edeceğiz. İkinci dozu uygulanmış olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu kısıtlamalardan muaf. HES kodunda görebiliyoruz. Muhtemelen ikinci doz aşıları yavaş yavaş sırası geliyor 65 üstü vatandaşlarımızın. Onları yaptıktan sonra bu kısıtlamayı kaldırırız. Ancak onları bir süre daha korumamız gerektiği kanaatindeyiz. 65 yaş üstü hasta sayımızda bir artış var. Hatta beklentimizin üzerinde bir artış var. Bu konudaki en büyük endişemiz şu, aşı olduktan sonra tedbirlerin bırakılması. Şu anki dünya ölçeğinde kullanılan bütün aşılarda bizim kullandığımızda dahil bir süre gerekiyor. Mevcut kullanılan aşıları tamamı 2 doz olarak uygulanıyor. Bağışıklık ikinci dozun uygulandıktan 15 gün sonra oluşuyor. Onun için vatandaşlarımızdan istirhamımız özellikle daha birinci doz aşıyı olmuşken tedbirlerin bırakılmaması. Ama 65 yaş üstü vatandaşlarımızda böyle bir durum var gibi. Çevrelerinde 'nasıl olsa annem babam aşı oldu artık hasta olmaz' gibi bir algı oluştu. Bizim ortalama olarak yüzde 20-25'i gördüğü oluyordu 65 yaş üzeri hasta noktasında şu anda yüzde 30. Bu çok yüksek bir oran. Bu kadar az hastamız varken bu kadar fazla sayıda 65 yaş üstü hasta olması bizim için tek açıklamasın tedbirlerdeki gevşeme olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Vatandaşımız normalleşmenin yanında söylediğimiz hiçbir kelimeyi duymuyor"

Ülkenin kontrollü sosyal hayata geçme sürecinde olduğunu belirten Vali Ayaz, "Tedbirlere devam edelim, bunu daha önce yaşadık. Maalesef vatandaşımız normalleşmenin yanında söylediğimiz hiçbir kelimeyi duymuyor genelde. Bununla çok sık sık karşılaşıyoruz. Yeni normal diyoruz, kontrollü sosyal hayat diyoruz. Ama burada ne kontrol ne de yeni kelimeleri duyulmuyor maalesef. Onun için vatandaş normal hayatına geri dönüyor. İstirhamımız bir süre daha sabır gösterilmesi. Aşı çalışmaları devam ediyor. İnşallah birkaç ay içerisinde toplumun önemli bir kısmını aşıya kavuşturmuş ve bağışıklığı oluşturmuş bunun sonucunda da kısıtlamaları kaldırmış oluruz diye ümit ediyoruz. Ancak vaka sayıları ileri boyutlara ulaşırsa malumunuz kısıtlamaların bir kısmının geri gelmesi söz konusu olacak. Onu hiçbirimiz istemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki süreçte denetimlere artırarak devam edeceğiz"

Kentte bir süredir korona virüsten kaynaklı vefatın olmadığını açıklayan Ayaz, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Şu anda vefat sayımız 318. Yine azalmış olsa da maalesef vefat sayımız devam etmekte. İlave olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımız kapsamda onunla ilgili olarak arkadaşlarımız yoğun gayret gösteriyorlar. Az da olsa hala aşı olmamış vatandaşlarımız var. Onlarla ilgili bu hafta özel olarak çalışacağız. İnşallah onu da ileriye doğru taşımayı istiyoruz. Bu hafta içerisinde öğretmenlerimizin bir kısmı açıldı yüz yüze eğitimi olanlar. Diğerleri de açılacak aşılamaya devam edeceğiz. İkinci dozda da sırası gelenlere yapmaya devam ediyoruz. Denetimleri tabii ki artırmak durumundayız. Riskler birazcık arttı. Önümüzdeki süreçte denetimleri artırarak devam ettireceğiz. İnşallah bu süreç esnaflarımızın da bir nefes almasına vesile olur. Bizim en büyük korkumuz vaka sayılarında."

"Düğünlerde daha önce aldığımız kararlar sürecek"

Düğün merasimlerinde eski alınan bazı kararların devam ettiğini kaydeden Vali Ayaz, "Malum düğünler serbest bırakıldı 100 kişinin katılımı 1 saatlik merasim şeklinde ama daha önceki almış olduğumuz karar var. Yani baş donanma, bayrak dikme, kına geceleri, düğün konvoyları yine ilimizde yasak. Bu yasağı uygulamaya devam edeceğiz. Hıfzıssıhha kurulumuzda aksi yönde bir karar alana kadar nikah şeklinde düğünlerin yapımı devam edilecek. Bu tür aktivitelere bir süre daha izin verilmeyeceğini ifade etmek istiyorum" açıklamalarında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Düşük riskli' olan ilde vatandaşlar kendini dışarı attı
02 Mart 2021 17:15		 Yakınlarına telefonda 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra bankta öldü
02 Mart 2021 16:22
'Meşhur kırmızının' memleketi Edirne 'korona kırmızısı'nı istemiyor
02 Mart 2021 15:33		 Belediye Başkanı, mavi Uşak'ın sırrını açıkladı: Tarhana çorbası
02 Mart 2021 15:05
Çok yüksek riskli ilde denetimler artırıldı, sokakta sigara içenlere ceza kesildi
02 Mart 2021 14:23		 Bu ilde vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı
02 Mart 2021 14:08
Kaynak yaparken ormanı yaktılar
02 Mart 2021 13:57		 'Dadaşlar' kontrollü normalleşmeyle kıtlama çay keyfine kavuştu
02 Mart 2021 13:48
Edirneliler haritadaki 'kırmızı' renginden rahatsız
02 Mart 2021 11:10		 Yeraltı suyunda petrol izi aranacak
02 Mart 2021 08:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:53 - Metin Feyzioğlu: İnsan Hakları Eylem Planı ciddi bir yol haritası18:49 - 31 ilde, 68 bin 241 tablet bilgisayar daha öğrencilere dağıtılacak18:46 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı18:43 - Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime ara veriyoruz demek istemiyoruz18:35 - FIFA'dan Hagi-Alex oylaması18:32 - Erdoğan ile Macron, 5 ay sonra ilk kez görüşecek
18:27 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:25 - 'Acılı çiğ köfte' olayında iş yerine saldıran kardeş tutuklandı18:18 - WhatsApp'tan, Android kullanıcılar için yeni özellik18:14 - Adalet Bakanı Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak18:09 - Karantinaya alınan yerleşim yerindeki iki okulda eğitime ara verildi17:58 - Adana'da FETÖ sanığı eski kurmay albaya hapis cezası
17:50 - Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı17:42 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:35 - Dolar günü 7,32 TL'den tamamladı17:28 - Bakan Gül, İnsan Hakları Eylem Planı için Erdoğan'a teşekkür etti17:20 - Ankara'da 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin kararlar açıklandı
17:15 - 'Düşük riskli' olan ilde vatandaşlar kendini dışarı attı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni
'Acılı çiğ köfte' olayında iş yerine saldıran kardeş tutuklandı
Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye 1
su akar yolunu bulunur 2
toycular 1
kore dizisi 2
Metil alkol 1
Film seyretmenin insana katkısı 3
pcr testi 3
yılgınlık 1
camekan notu 2
sözlükte 200.konuyu açma seviyesine ulaşmak 4
SON İLANLAR
SPK, 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanına erteleme
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam