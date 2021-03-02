VPN kullanırken iki kez düşünün. 21 milyon veri çalındı
|02 Mart 2021 16:58
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Mepa News'te yer alan habere göre; Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olan VPN, bağlantınızı şifreleyerek gönderdiğiniz ve aldığınız tüm verilerin dışarıdan görülmesini engelliyor.
Ancak Google Play Store'da bulunan birçok VPN uygulamasının, kullanıcı verilerini sızdırdığı ortaya çıktı.
21 MİLYON KULLANICININ VERİSİ İNTERNETTE DOLAŞIYOR
CyberNews internet sitesinin raporuna göre, aralarında Türkiye'deki kullanıcıların da bulunduğu 21 milyon kullanıcının kişisel verileri internete sızdırıldı.
Darknet forumlarında satışa çıkarılan üç veritabanında, kullanıcıların e-posta adresleri, kullanıcı adları, şifreleri, cihaz seri numaraları ve ödeme bilgileri gibi son derece önemli veriler yer alıyor.
Söz konusu bilgilerin Super VPN, Gecko VPN ve Chat VPN uygulamalarını kullanan kullanıcılardan geldiği belirtiliyor.
UZMANLAR UYARIYOR
Satışa çıkarılan veriler, hem kimlik avı e-postaları için hem de kullanıcıların banka hesaplarının şifrelerini çalmak için kullanılabilir.
Güvenlik uzmanlarına göre App Store ve Google Play'deki ücretsiz VPN uygulamalarının yarısından fazlası güvenli değil.
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