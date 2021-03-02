Bakan Gül, İnsan Hakları Eylem Planı için Erdoğan'a teşekkür etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve planda emeği geçenlere teşekkür etti.
|02 Mart 2021 17:28
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Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan, doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel görevi bu hakları korumak ve geliştirmektir. İnsan Hakları Eylem Planı'nın bu anlayışla hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımıza ve planda emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
İnsan, doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel görevi bu hakları korumak ve geliştirmektir.Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 2, 2021
İnsan Hakları Eylem Planı'nın bu anlayışla hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımıza ve Planda emeği geçen herkese teşekkürler.#GüçlüİradeGüçlüDemokrasi pic.twitter.com/aY34kRpedc
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