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Adana'da FETÖ sanığı eski kurmay albaya hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "mahrem imamlarca ankesörlü ve sabit hatlardan arandığı" ve operasyonel hat kullandığı iddiasıyla dava açılan eski hava pilot kurmay albay sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 02 Mart 2021 17:58
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Adana'da FETÖ sanığı eski kurmay albaya hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan yargılanan tutuksuz sanık H.Y. ile avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün mahrem imamlarınca Adana'daki büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan farklı zamanda ardışık arandığının tespit edildiği, sanığın örgütün sivil imamlarıyla başkası adına kayıtlı operasyonel hat kullanmak suretiyle haberleştiği dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık H.Y, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık H.Y. hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı
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