1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantinaya alınan yerleşim yerindeki iki okulda eğitime ara verildi

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı bazı yerleşim birimlerinde karantina başlatıldı, 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.
 02 Mart 2021 18:09
+Aa- Yazdır
Karantinaya alınan yerleşim yerindeki iki okulda eğitime ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni karar aldığı belirtildi.

Toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ile yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla karar alındığı vurgulanan açıklamada, şunları kaydetti:

"Elmalık Mahallesi Kızılhan küme evleri ve Terzioğlu küme evleri mevkisinde vakaların bulunduğu bölgede kısmi karantina uygulanmasına, Seslikaya köyü Cami mevkisinde karantina uygulanmasına, aynı mevkide yer alan Ziya Okutan İlkokulu ve Ortaokulunda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine, bugünden itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin kararlar açıklandı
02 Mart 2021 17:20		 Yeni normalleşme döneminde dört ilden karantina haberleri geldi
02 Mart 2021 16:53
İstanbul'da kamu kurumlarının yeni mesai saatleri belirlendi
02 Mart 2021 16:46		 İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyet
02 Mart 2021 15:18
Mutant virüs vakalarının arttığı ilçede parklar kapatıldı
02 Mart 2021 14:35		 Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
02 Mart 2021 11:58
'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye ceza
02 Mart 2021 11:48		 Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
02 Mart 2021 11:13
İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
02 Mart 2021 10:41		 Kültür Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan'a ertelendi
02 Mart 2021 09:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:06 - Fatih Portakal, yargılandığı iki suçtan beraat etti18:53 - Metin Feyzioğlu: İnsan Hakları Eylem Planı ciddi bir yol haritası18:49 - 31 ilde, 68 bin 241 tablet bilgisayar daha öğrencilere dağıtılacak18:46 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı18:43 - Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime ara veriyoruz demek istemiyoruz18:35 - FIFA'dan Hagi-Alex oylaması
18:32 - Erdoğan ile Macron, 5 ay sonra ilk kez görüşecek18:27 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:25 - 'Acılı çiğ köfte' olayında iş yerine saldıran kardeş tutuklandı18:18 - WhatsApp'tan, Android kullanıcılar için yeni özellik18:14 - Adalet Bakanı Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak18:09 - Karantinaya alınan yerleşim yerindeki iki okulda eğitime ara verildi
17:58 - Adana'da FETÖ sanığı eski kurmay albaya hapis cezası17:50 - Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı17:42 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:35 - Dolar günü 7,32 TL'den tamamladı17:28 - Bakan Gül, İnsan Hakları Eylem Planı için Erdoğan'a teşekkür etti
17:20 - Ankara'da 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin kararlar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni
'Acılı çiğ köfte' olayında iş yerine saldıran kardeş tutuklandı
Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hüseyin Rahmi Gürpınar 4
copy paste entry 1
karizmatik profile akraba yorumları 1
pozii 2
tahta kaşık 1
halfeti gülü 1
pcr testi 3
dini imanı puan olan yazar 5
masumlar apartmanı 3
yılgınlık 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam