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Adalet Bakanı Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak
 02 Mart 2021 18:14
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Adalet Bakanı Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

Bakan Gül, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Anadolu Ajansı
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