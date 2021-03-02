Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı 16 Mart Salı, Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ise 17 Mart Çarşamba günü oynanacak
|02 Mart 2021 18:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı finaldeki karşılaşmaların programı şöyle:
16 Mart Salı:
20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
17 Mart Çarşamba:
20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.
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