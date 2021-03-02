31 ilde, 68 bin 241 tablet bilgisayar daha öğrencilere dağıtılacak

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk, "Eğitimde 'Kontrollü Normalleşme' ile çocuklarımızı koşullar ölçüsünde okullarına kavuştururken bu hafta 68 bin 241 tablet bilgisayarı daha 31 ilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, öğrencileri yeni dönemde daha aktif çalışacak http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr merkezlerine beklediklerini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, tabletlerin gönderildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Selçuk, görüşmede, eğitimde kontrollü normalleşme süreciyle birlikte öğrencilere yönelik cihaz ve erişim desteğine güçlenerek devam edileceğini, EBA Destek Noktaları'nın çok daha aktif bir şekilde öğrenciler için kapılarını aralayacağını belirtti.

Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta köy okullarıyla başlattığımız yüz yüze eğitimi bugün koşullar ölçüsünde çok daha fazla çocuğumuzla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın da maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine olan hassasiyetiyle tüm evlatlarımızı okullarına, öğretmenlerine kavuşturmak için çabamız sürecek." ifadesini kullandı.

Bugün ülke genelinde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime koşullar ölçüsünde başladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Düşük ve orta riskli illerimizde okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim belirlediğimiz çerçevede tedbirler eşliğinde başlıyor. Henüz yüz yüze eğitime başlayamayan çocuklarımız da var. Ayrıca yüz yüze eğitime belirli saat ve günlerde giden çocuklarımızın da uzaktan eğitimle aldığı derslerde, TRT EBA televizyon kanalları, EBA dijital platformunun yanında, tüm öğrencilerimiz için zenginleştirerek sürdürdüğümüz basılı ve dijital kaynak desteğimiz ile devam edecek. Ayrıca, yeni dönemde daha aktif olarak hizmet vermeye başlayacak olan ve sayıları 14 bin 798'e ulaşan EBA Destek Noktaları'nda çocuklarımızı bekliyoruz. Her türlü hijyen tedbirinin alındığı bu merkezlerimizde güçlü internet bağlantısına sahip bilgisayarlarımız hazır."

Bakan Selçuk, bu haftaki tablet bilgisayar desteğinde internet paketli 20 bin cihazı yatılı bölge ortaokullarındaki öğrencilere ulaştırdıklarını da bildirdi.

- Gaziantep, Van, Mardin ve Şanlıurfa'ya 48 bin 237 tablet bilgisayar

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından başlayan "Eğitimde Kontrollü Normalleşme" süreciyle birlikte ülke genelinde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlandığı hatırlatıldı.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim belirlenen çerçevede gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte öğrenciler için cihaz ve erişim desteğinin daha güçlü bir şekilde devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, 9'uncu faz dağıtımı kapsamında Gaziantep, Van, Mardin ve Şanlıurfa'ya da 48 bin 237 adet tablet bilgisayar gönderileceği belirtildi.