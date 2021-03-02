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Vaka sayısı 12 bin sınırına yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
 02 Mart 2021 20:05
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Vaka sayısı 12 bin sınırına yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 2 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1.227 oldu, 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 723 bin 316'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 668 olarak açıklandı.

Test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316, vefat sayısı 28 bin 706, ağır hasta sayısı 1.227 oldu.
Memurlar.Net
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