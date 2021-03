Vaka sayısı 12 bin sınırına yaklaştı

'SÜPER ÖĞRETMEN'E FİLM TEKLİFLERİ YAĞIYOR Erzurum'un Veysefendi İlkokulu'nda, 21 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Melek Okuyucu (39), at biniyor, cirit oynuyor, ok atıyor, judo yapıyor, kadınlara ve erkeklere at binmeyi öğretiyor. 100'ün üzerinde sporcusu bulunan Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kuran ve arkadaşlarının 'süper öğretmen' dediği Okuyucu'ya çok sayıda film teklifi de geliyor.