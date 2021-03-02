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'Süper öğretmen'e film teklifleri yağıyor

Erzurum'un Veysefendi İlkokulu'nda, 21 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Melek Okuyucu (39), at biniyor, cirit oynuyor, ok atıyor, judo yapıyor, kadınlara ve erkeklere at binmeyi öğretiyor. 100'ün üzerinde sporcusu bulunan Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kuran ve arkadaşlarının 'süper öğretmen' dediği Okuyucu'ya çok sayıda film teklifi de geliyor.
 02 Mart 2021 19:22
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Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü Ayşe Melek Okuyucu, 10'u milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, bu kez atlı okçuluğa ilgi duymaya başladı. Geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile 6 yıldır uğraşan Okuyucu, 4 sene önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 100'ün üzerinde sporcunun bulunduğu kulüpte erkeklere ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, her atışını 12'den vuruyor. Atatürk Üniversitesi Mesleki ve Teknik Bilimler Yüksekokulu Atçılık ve At Bölümü son sınıf öğrencisi Okuyucu, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Okçuluk takımlarını çalıştırıyor. Hayali olan, Türkiye'nin ilk kadın Atlı Okçuluk Takımı'nı da kuran Okuyucu'nun 10 parmağında 10 marifet bulunuyor.

Kentlerde modern yaşamla birlikte Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya yolculuğunda yol arkadaşlığı yapan atlarla kurduğu dostluğun geride kaldığını belirten Ayşe Melek Okuyucu, "Atlar, özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel, psikolojik gelişimlerine son derece katkı sağlayan ve sosyal faydaları saymakla bitmeyen çok özel canlılardır. At binmenin faydaları saymakla bitmez. Kulübümde kadın erkek fark etmez herkese bu sporu öğretmeye çalışıyorum. Özellikle genç kızlarımızın büyük ilgi göstermesi beni sevindiriyor. Bize her konuda maddi ve manevi yardımda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum. Bu sporun gelişmesinde önemli katkılarda bulunuyor" diye konuştu.

21 yıllık sınıf öğretmeni olan Okuyucu, öğrencilerini, sporcularını ve 4 yıldır birlikte olduğu atı 'Boksör'ü çok sevdiğini söyledi. Çok iyi at binicisi olması ve attığını 12'den vurması dolayısıyla birçok film teklifi aldığını kaydeden Okuyucu, şunları söyledi:

"Dönem dizlilerinin çekilmeye başlamasından beri oyunculuk teklifleri geliyor fakat Erzurum kültürüne sahip bir aileye mensubum. Annem olaya biraz soğuk bakmıştı. Erzurum tabiriyle 'Bir o kalmıştı zaten' dedi. Hal böyle olunca ertelemek zorunda kaldım. Teklifler sıkça gelmeye başlayınca annem de kabul etti. Marttan sonra İstanbul'a gidip görüşmelerimi yapacağım. 'Bozkurtlar' adlı dizide büyük ihtimalle rol alacağım. Ayrıca 'Kürşad' isimli sinema filminde de rol almayı düşünüyorum. Dizi ve filmlerde savaşçı kadın rolünü oynayacağım. Tabi ben devlet memuruyum. Yasaların dışında hareket etmem mümkün değil. Kurumum bu konuda son sözü söyleyecek mercidir."

Ayşe Melek Okuyucu, at sporlarının hem alaylısı hem mekteplisi olduklarını belirterek, atçılığın modern, geleneksel ve tıbbi boyutlarının bir arada olduğu, Erzurum'a yakışır tesis kurma hazırlığında olduğunu da belirtti.
DHA
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