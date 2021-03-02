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Dünyanın en uzun taş köprüsü'nün restorasyonu başlıyor

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, UNESCO Somut Varlıklar Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, bulunduğu ilçeyle aynı adı taşıyan tarihi Uzunköprü'nün restorasyonu için ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, bakım ve onarım çalışmalarına kısa sürede başlanacağını söyledi.
 02 Mart 2021 19:28
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Dünyanın en uzun taş köprüsü'nün restorasyonu başlıyor

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptıkları görüşmeler sonucu tarihi Uzunköprü'nün ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Tadilat işlemlerinin köprü girişine şantiyenin kurulması sonrası başlayacağını ifade eden İba, Uzunköprü'nün hak ettiği değere kavuşacağını vurguladı.

Edirne'nin hangi sorunuyla ilgili Ankara'da girişimde bulunsalar hep olumlu yanıt aldıklarını anlatan İba, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Ne zaman Edirne ile ilgili bir proje için Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gitsek müjdeli haberlerle döndük. Bizleri hiçbir zaman boş çevirmediler. Trakya'mız ve Edirne'mizin daha iyi noktalara gelmesi ve hak ettiği hizmetleri alması adına proje ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Göreve geldiğimiz günden bugüne bizlere her daim destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'a ve Uzunköprü'müzün onarılması konusunda sürecin her aşamasını takip edip, hızlandıran ve bizleri bilgilendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na Edirne'mizdeki vatandaşlarımız adına canıgönülden teşekkür ediyorum. Edirne'mize hayırlı olsun."

Tarihi Uzunköprü

Ergene Nehri üzerinde bulunan, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine adını veren, Anadolu ile Balkanlar'ı birbirine bağlayan, eski adıyla Ergene Köprüsü, 1426-1443'te Sultan 2. Murad tarafından dönemin baş mimarı Muslihiddin'e yaptırıldı. 1393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğindeki köprünün 174 kemeri bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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