THY mart ayı uçuş planını güncelledi
|02 Mart 2021 19:41
|+Aa- Yazdır
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mart ayı uçuş planının güncellendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 31 Mart 2021 tarihine kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."
Uçuş planına göre yolcuların 223 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor
02 Mart 2021 21:34
|Gıda mühendisliğini bırakıp kendi işinin patronu oldu
02 Mart 2021 20:03
|Dünyanın en uzun taş köprüsü'nün restorasyonu başlıyor
02 Mart 2021 19:28
|İller 2 haftada bir denetlenecek
02 Mart 2021 15:59
|Restoranlar açıldı: AVM'lerin yemek katları doldu taştı
02 Mart 2021 15:11
|Trakya'da 244 bin 278 kişiye aşı uygulandı
02 Mart 2021 14:03
|YHT seferlerinde normalleşme başladı
02 Mart 2021 13:40
|Haftalık 54 bin 95 vakanın yüzde 25'i Karadeniz Bölgesi'nde
02 Mart 2021 13:04
|Sigara kullanımı her 5 ölümden biriyle ilişkili
02 Mart 2021 13:01
|Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetre
02 Mart 2021 12:32