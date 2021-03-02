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Teoman Sancar'a şantaj görüntülerinde 3 zanlı daha yakalandı

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a, çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
 02 Mart 2021 19:48
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Teoman Sancar'a şantaj görüntülerinde 3 zanlı daha yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milletvekili Sancar'ın bazı kişilerin çektikleri görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 3 kişinin ifade işlemleri devam ediyor.

Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

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1 milyon dolar şantajı yapılan 4 dakikalık kaset

Oysa Sancar'ın istifasının arkasında bir süre önce CHP Genel Merkezi'ne gönderilen ve karşılığında 1 milyon dolar istenen 4 dakikalık kaset olduğu öğrenildi. Kasette alkollü bir ortamda Sancar'ın yer aldığı görüntülerin olduğu öne sürüldü.

2 genç tarafından Denizli'de uygunsuz görüntüleri çekildi

İddiaya göre Sancar'ın, Denizli'de 3 ay önce bir arkadaşının davetiyle gittiği evde iki genç tarafından uygunsuz görüntüleri çekildi ve Sancar'dan 1 milyon dolar istendi. Sancar bunun üzerine savcılığa giderek, şikayetçi oldu.

Para alamayınca CHP Genel Merkezi'ne gönderdiler

Sancar'dan istedikleri parayı alamayan şantajcılar bir süre önce videoyu CHP Genel Merkezi'ne gönderip, onlardan da para istedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa etsin' talimatı

Kasetin Genel Merkez'e ulaşmasından hemen sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "istifa etsin" talimatı üzerine, bir genel merkez yöneticisi Sancar'la görüşüp, istifa etmesi gerektiğini iletti.

Genel Başkan Yardımcısı boş kağıda imza attırdı

CHP genel başkan yardımcılarından biri, boş kağıda Sancar'a imza attırdı, sonrasında kağıdı istifa dilekçesi olarak doldurdu. Daha sonra da istifa metni yazıldı.
Anadolu Ajansı
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