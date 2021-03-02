1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Büyükşehir'den öğrencilere YKS giriş ücreti desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücretlerini ödemeleri için 6 bin 521 öğrenciye 300'er lira destek sağladı.
 02 Mart 2021 20:11
+Aa- Yazdır
Ankara Büyükşehir'den öğrencilere YKS giriş ücreti desteği

Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Kovid-19 salgını döneminde "6 Milyon Tek Yürek" başlığıyla düzenlendiği kampanyalar ve açıkladığı destek paketleriyle vatandaşların ve esnafın yanında olmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda son olarak sosyal yardım alan ailelerin ve salgın nedeniyle kapanan iş yerlerinde çalışanların çocuklarının YKS giriş ücretlerinin ödendiği bildirildi.

Açıklamada, başvuru şartları uyan 6 bin 521 öğrenciye, harçlıklarıyla beraber 300'er lira ödendiği kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yavaş, 300'er liranın hesaplara yatırıldığını belirterek, "Yarınların umudu gençlerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Komisyon'da BOTAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları görüşüldü
02 Mart 2021 21:18		 CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
02 Mart 2021 21:16
Bodrum eski Belediye Başkanı, yoğun bakıma alındı
02 Mart 2021 21:10		 Emekli öğretmen, koronavirüs mücadelesinin kitabını yazdı
02 Mart 2021 20:24
AK Parti'li Özhaseki'den, CHP'li Arık'ın iddialarına tepki
02 Mart 2021 20:23		 Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, görevini devrediyor
02 Mart 2021 20:14
Vaka sayısı 12 bin sınırına yaklaştı
02 Mart 2021 20:05		 Sakarya Valisi: En sert tedbir alan il konumundayız
02 Mart 2021 19:32
'Türk savunma sanayii açık veya gizli ambargoların hedefi oluyor'
02 Mart 2021 19:30		 Erdoğan ile Macron, 5 ay sonra ilk kez görüşecek
02 Mart 2021 18:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:25 - 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı21:18 - Komisyon'da BOTAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları görüşüldü21:16 - CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi21:14 - Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı21:10 - Bodrum eski Belediye Başkanı, yoğun bakıma alındı21:08 - Zeus Sunağı'nın Bergama'ya iadesi için ilk adım atıldı
21:02 - Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı20:56 - HDP'nin eski yöneticilerinin de bulduğu 8 kişi gözaltında20:50 - Ankara Valiliği, 4 farklı mesai saati uygulanması kararı aldı20:37 - İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027'de ağırlayacak20:34 - Yargıtay'dan 'kıskançlık' kararı20:24 - Emekli öğretmen, koronavirüs mücadelesinin kitabını yazdı
20:23 - AK Parti'li Özhaseki'den, CHP'li Arık'ın iddialarına tepki20:14 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, görevini devrediyor20:11 - 4 ilde FETÖ soruşturması: 9 şüpheli gözaltına alındı20:11 - Ankara Büyükşehir'den öğrencilere YKS giriş ücreti desteği20:05 - Vaka sayısı 12 bin sınırına yaklaştı
20:03 - Gıda mühendisliğini bırakıp kendi işinin patronu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
'Acılı çiğ köfte' olayında iş yerine saldıran kardeş tutuklandı
Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni
Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kirli sakal 5
şile 1
60 yaş ve üzerinde olanlara idari izinli olmaları 3
28 şubat 1
edirne tava ciğeri 4
Hüseyin Rahmi Gürpınar 4
teflon 3
1 mart 2021 bakanlar kurulu açıklamaları 2
türbülans 3
Teksir kağıdı 2
SON İLANLAR
SPK, 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanına erteleme
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam