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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, görevini devrediyor

Görev süresi dolan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Büyükelçilik personeli ile vedalaşırken Türk toplumu ve Amerikalı Müslümanlar için de birer veda mesajı yayımladı.
 02 Mart 2021 20:14
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, görevini devrediyor

Nisan 2014'ten bu yana Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini sürdüren Kılıç, bugün görevini tamamlıyor.

Büyükelçilikteki diplomatlar ve çalışanlar ile Büyükelçilik binasında vedalaşan Kılıç, Türk-Amerikan toplumu için yazılı bir veda mesajı yayımladı.

Kılıç, mesajında, "Yaklaşık 7 yıllık görev sürem boyunca, Türk-Amerikan toplumuna layıkıyla hizmet etmek ve Türkiye ile ABD arasındaki en önemli dostluk köprüsü olarak gördüğümüz ABD'deki vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğini güçlendirmek başlıca önceliklerimden biri oldu. Bu yöndeki çalışma ve çabalarımıza verdiğiniz kıymetli desteğiniz için şükranlarımı sunuyorum." ifadesine yer verdi.

Türkiye ve ABD arasındaki dostluğun uzun bir geçmişe dayandığının altını çizen Kılıç, "Son dönemde ikili ilişkilerde karşılaşılan sınamaların, karşılıklı çıkarlar ve iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisinin ruhuna uygun şekilde aşılacağına olan inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Müteyakkız kalma" çağrısı

Kılıç, Türk-Amerikan toplumunun birlikte hareket ederek yaşadıkları topluma katkı yapmayı sürdürmesinin iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğine dikkati çekerek "Türk-Amerikan toplumunun, FETÖ ve PKK/PYD/YPG gibi terör örgütleri ile diğer bazı hasım çevrelerin ülkemiz hakkında yürütmeye çalıştıkları karalama kampanyalarıyla ABD kamuoyunu zehirleyerek Türkiye-ABD ilişkilerini hedef alan faaliyetlerine yönelik olarak müteyakkız kalmaya devam etmelerinin önemini vurgulamak istiyorum." ifadesine yer verdi.

ABD'deki Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının da toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğine inandığını vurgulayan Kılıç mesajında şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 6 yıl 11 aylık dönemde, Washington Büyükelçisi olarak gurur duyduğum başarılarınızdan, bundan sonraki hayatımda da Türk-Amerikan toplumunun ülkemizdeki gönül elçisi olarak mutluluk ve gurur duymaya devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Sadakati vatanına, milletine ve bayrağına olan tüm vatandaşlarımızın ve derneklerimizin başarılarının devamını diliyorum. Sağlıklı, mutlu, esen kalın. Allah'a emanet olun. Lütfen hakkınızı helal edin."

- Amerikalı Müslümanlara mesaj

Büyükelçi Kılıç, ayrıca Amerikalı Müslüman sivil toplum temsilcilerine yönelik de bir mesaj yayımladı ve görev süresi boyunca kendileriyle ele ele ve dostluk içerisinde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kılıç, ABD'de yaşayan Türk toplumu ile diğer Amerikalı Müslüman gruplar arasındaki iş birliğinin artacağına inandığını da ifade etti.
Anadolu Ajansı
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