1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'li Özhaseki'den, CHP'li Arık'ın iddialarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'ndeki imar değişikliği iddialarına ilişkin, "Şahsıma yönelttiği ifadeler tamamıyla yalan ve iftiradan ibarettir." ifadesini kullandı.
 02 Mart 2021 20:23
+Aa- Yazdır
AK Parti'li Özhaseki'den, CHP'li Arık'ın iddialarına tepki

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'ndeki imar değişikliği iddialarının doğru olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı basın yayın organlarında çıkan CHP'nin kiralık milletvekili Çetin Arık'ın huy haline getirdiği yeni bir yalanı ile yine karşı karşıyayız. Demek ki üzüm üzüme bakarak kararmış. Genel başkanları ile benzerlikleri takdire şayan. CHP'nin kiralık milletvekili Çetin Arık'ın Güneşli Mahallesi'yle ilgili şahsıma yönelttiği ifadeler tamamıyla yalan ve iftiradan ibarettir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde Kocasinan Güneşli Mahallesi'nde herhangi bir imar hareketi (imara açma, plan tadilatı, yapılaşma) kesinlikle yapılmamıştır. Konuyla ilgili açıklamayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilgili basın-yayın kuruluşlarına göndermiştir."

Özhaseki, daha önce de Kayseri Büyükşehir Belediyesinin konuya ilişkin Özhaseki'nin Belediye Başkanlığı döneminde alanın imara açılmasının söz konusu olmadığı açıklamasını hatırlattı.

Sahibinden satılık 'mahalle'
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Komisyon'da BOTAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları görüşüldü
02 Mart 2021 21:18		 CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
02 Mart 2021 21:16
Bodrum eski Belediye Başkanı, yoğun bakıma alındı
02 Mart 2021 21:10		 Emekli öğretmen, koronavirüs mücadelesinin kitabını yazdı
02 Mart 2021 20:24
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, görevini devrediyor
02 Mart 2021 20:14		 Ankara Büyükşehir'den öğrencilere YKS giriş ücreti desteği
02 Mart 2021 20:11
Vaka sayısı 12 bin sınırına yaklaştı
02 Mart 2021 20:05		 Sakarya Valisi: En sert tedbir alan il konumundayız
02 Mart 2021 19:32
'Türk savunma sanayii açık veya gizli ambargoların hedefi oluyor'
02 Mart 2021 19:30		 Erdoğan ile Macron, 5 ay sonra ilk kez görüşecek
02 Mart 2021 18:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:25 - 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı21:18 - Komisyon'da BOTAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları görüşüldü21:16 - CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi21:14 - Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı21:10 - Bodrum eski Belediye Başkanı, yoğun bakıma alındı21:08 - Zeus Sunağı'nın Bergama'ya iadesi için ilk adım atıldı
21:02 - Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı20:56 - HDP'nin eski yöneticilerinin de bulduğu 8 kişi gözaltında20:50 - Ankara Valiliği, 4 farklı mesai saati uygulanması kararı aldı20:37 - İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027'de ağırlayacak20:34 - Yargıtay'dan 'kıskançlık' kararı20:24 - Emekli öğretmen, koronavirüs mücadelesinin kitabını yazdı
20:23 - AK Parti'li Özhaseki'den, CHP'li Arık'ın iddialarına tepki20:14 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, görevini devrediyor20:11 - 4 ilde FETÖ soruşturması: 9 şüpheli gözaltına alındı20:11 - Ankara Büyükşehir'den öğrencilere YKS giriş ücreti desteği20:05 - Vaka sayısı 12 bin sınırına yaklaştı
20:03 - Gıda mühendisliğini bırakıp kendi işinin patronu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
'Acılı çiğ köfte' olayında iş yerine saldıran kardeş tutuklandı
Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni
Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cinsellik 2
şu an çalan şarkı 3
60 yaş ve üzerinde olanlara idari izinli olmaları 3
halı yıkamak 2
şah rıza 4
ankara'da nerde ne yenir 3
pcr testi 3
bilimsel hesap makinesi 5
sirkeli su 2
en güzel beşiktaş sözleri 1
SON İLANLAR
SPK, 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanına erteleme
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam