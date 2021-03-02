AK Parti'li Özhaseki'den, CHP'li Arık'ın iddialarına tepki
|02 Mart 2021 20:23
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Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'ndeki imar değişikliği iddialarının doğru olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bazı basın yayın organlarında çıkan CHP'nin kiralık milletvekili Çetin Arık'ın huy haline getirdiği yeni bir yalanı ile yine karşı karşıyayız. Demek ki üzüm üzüme bakarak kararmış. Genel başkanları ile benzerlikleri takdire şayan. CHP'nin kiralık milletvekili Çetin Arık'ın Güneşli Mahallesi'yle ilgili şahsıma yönelttiği ifadeler tamamıyla yalan ve iftiradan ibarettir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde Kocasinan Güneşli Mahallesi'nde herhangi bir imar hareketi (imara açma, plan tadilatı, yapılaşma) kesinlikle yapılmamıştır. Konuyla ilgili açıklamayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilgili basın-yayın kuruluşlarına göndermiştir."
Özhaseki, daha önce de Kayseri Büyükşehir Belediyesinin konuya ilişkin Özhaseki'nin Belediye Başkanlığı döneminde alanın imara açılmasının söz konusu olmadığı açıklamasını hatırlattı.Sahibinden satılık 'mahalle'
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