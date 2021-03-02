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İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027'de ağırlayacak

ABD'de faaliyet gösteren The Gateway Vakfı'na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu'na kurulacak otel, ilk müşterilerini 2027'de ağırlayacağı açıklandı.
 02 Mart 2021 20:37
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İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027'de ağırlayacak

Dünyanın alçak yörüngesinde yer alacak otelin inşaası heyecan uyandırdı. Uzayda konaklama ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteren The Gateway Vakfı'na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu'na inşa edilecek olan otel, ilk müşterilerini 2027 yılında ağırlayağı duyuruldu.

400 kişi kapasiteli otelin içerisinde birden fazla restoranın yanı sıra sinema, spor salonu, bar ve spa da yer alacak. 2027'de açılacak olan projenin inşaası 2025 yılında başlanacak. Otelin bazı kapsüllerinin uzay araştırmaları için Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı'na (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) satılabileceği de öngörülüyor. Otelin maliyeti ve gecelik konaklama ücretine dair bilgi paylaşılmazken, proje Alman fizikçi Wernher von Braun, tarafından önerildi.

İlk uzay oteli 2027 yılında hizmet vermeye başlayacak
DHA
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