1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Valiliği, 4 farklı mesai saati uygulanması kararı aldı

Ankara Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.
 02 Mart 2021 20:50
+Aa- Yazdır
Ankara Valiliği, 4 farklı mesai saati uygulanması kararı aldı

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede gelinen son aşamada Cumhurbaşkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, 3 Mart Çarşamba gününden itibaren Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Kurumlarda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.

Alınan karar doğrultusunda kurumların mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacağı duyuruldu.

Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şöyle olacak:

08.00-17.00: Valilik Merkez Birimleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 1. Bölge Müdürlüğü, İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vergi Dairesi Başkanlığı.

08.30-17.30: İl Müftülüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma 2. Bölge Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İller Bankası Bölge Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, MTA Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü.

09.00-18.00: Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü.

10.00-19.00: Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'THK havacılık kursları' nisanda yeniden başlayacak
02 Mart 2021 19:44		 Karantinaya alınan yerleşim yerindeki iki okulda eğitime ara verildi
02 Mart 2021 18:09
Ankara'da 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin kararlar açıklandı
02 Mart 2021 17:20		 Yeni normalleşme döneminde dört ilden karantina haberleri geldi
02 Mart 2021 16:53
İstanbul'da kamu kurumlarının yeni mesai saatleri belirlendi
02 Mart 2021 16:46		 İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyet
02 Mart 2021 15:18
Mutant virüs vakalarının arttığı ilçede parklar kapatıldı
02 Mart 2021 14:35		 Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
02 Mart 2021 11:58
'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye ceza
02 Mart 2021 11:48		 Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
02 Mart 2021 11:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:34 - Prof. Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor21:25 - 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı21:18 - Komisyon'da BOTAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları görüşüldü21:16 - CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi21:14 - Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı21:10 - Bodrum eski Belediye Başkanı, yoğun bakıma alındı
21:08 - Zeus Sunağı'nın Bergama'ya iadesi için ilk adım atıldı21:02 - Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı20:56 - HDP'nin eski yöneticilerinin de bulduğu 8 kişi gözaltında20:50 - Ankara Valiliği, 4 farklı mesai saati uygulanması kararı aldı20:37 - İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027'de ağırlayacak20:34 - Yargıtay'dan 'kıskançlık' kararı
20:24 - Emekli öğretmen, koronavirüs mücadelesinin kitabını yazdı20:23 - AK Parti'li Özhaseki'den, CHP'li Arık'ın iddialarına tepki20:14 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, görevini devrediyor20:11 - 4 ilde FETÖ soruşturması: 9 şüpheli gözaltına alındı20:11 - Ankara Büyükşehir'den öğrencilere YKS giriş ücreti desteği
20:05 - Vaka sayısı 12 bin sınırına yaklaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
'Acılı çiğ köfte' olayında iş yerine saldıran kardeş tutuklandı
Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni
Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamu çalışanlarının normal çalışma düzenine geçmesi 2
paslı çivi 4
masumlar apartmanı 2
Maden suyu 5
Fraktal 1
Fermi Paradoksu 1
ankaragücü 3
kore dizisi 2
pcr testi 3
aselsan 1
SON İLANLAR
SPK, 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanına erteleme
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam