HDP'nin eski yöneticilerinin de bulduğu 8 kişi gözaltında
Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP'nin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
|02 Mart 2021 20:56
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Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de HDP eski parti yöneticileri Z.Ö, A.K, N.E, M.G. ve C.K.'yı gözaltına alırken, partinin eski İl Başkanı M.I.'yı ise Gaziantep'te yakaladı. Ekipler terör bağlantısı bulunan B.Ö.'yü ise Diyarbakır'da gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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