1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı

Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, 59. dakikada Atiba'nın attığı golle 1-0 kazanırken, Kanadalı oyuncu bu sezonki 4. golünü kaydetti.
 02 Mart 2021 21:02
+Aa- Yazdır
Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson 59. dakikada kilidi açan isim oldu. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı, Aboubakar'ın pasında ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Kanadalı futbolcu, attığı bu golle gol sayısını da 4'e yükseltmiş oldu. 6. haftada Denizlispor deplasmanında ilk golünü atan Atiba, daha sonra 9. haftada Başakşehir ve 11. haftada da Kasımpaşa ağlarını havalandırmıştı. Yeni Malatyaspor deplasmanında gol sayısını 4 yapan Atiba'nın bu sezon 5 de asisti bulunuyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı
02 Mart 2021 18:46		 FIFA'dan Hagi-Alex oylaması
02 Mart 2021 18:35
Bakan Kasapoğlu: Bu ay seyircili maçlar başlayabilir
01 Mart 2021 07:15		 Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye yenildi
28 Şubat 2021 20:54
Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 8'e çıkardı
27 Şubat 2021 21:09		 Bakan Kasapoğlu'ndan 'Bölgesel Amatör Lig' açıklaması
26 Şubat 2021 17:45
Türkiye modern statları ile parlıyor
25 Şubat 2021 19:33		 Boupendza, Hatayspor'da oynamak istedi, transferi olmadı
25 Şubat 2021 13:59
Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak
23 Şubat 2021 21:39		 Hatayspor'lu Boupendza'nın yeni takımı belli oldu
23 Şubat 2021 15:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:34 - Prof. Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor21:25 - 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı21:18 - Komisyon'da BOTAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları görüşüldü21:16 - CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi21:14 - Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı21:10 - Bodrum eski Belediye Başkanı, yoğun bakıma alındı
21:08 - Zeus Sunağı'nın Bergama'ya iadesi için ilk adım atıldı21:02 - Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı20:56 - HDP'nin eski yöneticilerinin de bulduğu 8 kişi gözaltında20:50 - Ankara Valiliği, 4 farklı mesai saati uygulanması kararı aldı20:37 - İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027'de ağırlayacak20:34 - Yargıtay'dan 'kıskançlık' kararı
20:24 - Emekli öğretmen, koronavirüs mücadelesinin kitabını yazdı20:23 - AK Parti'li Özhaseki'den, CHP'li Arık'ın iddialarına tepki20:14 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, görevini devrediyor20:11 - 4 ilde FETÖ soruşturması: 9 şüpheli gözaltına alındı20:11 - Ankara Büyükşehir'den öğrencilere YKS giriş ücreti desteği
20:05 - Vaka sayısı 12 bin sınırına yaklaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
'Acılı çiğ köfte' olayında iş yerine saldıran kardeş tutuklandı
Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni
Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küp 3
Hüseyin Rahmi Gürpınar 4
san marino 1
ankara'da nerde ne yenir 3
çarnaçar 2
yılgınlık 1
28.02.2021 trabzonspor fenerbahçe maçı 1
Teksir kağıdı 2
sobalı evde büyüyen çocuk 1
teflon 3
SON İLANLAR
SPK, 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanına erteleme
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam