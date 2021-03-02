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Zeus Sunağı'nın Bergama'ya iadesi için ilk adım atıldı

Milattan önce 2'nci yüzyılda inşa edilen ve 1870'li yıllarda Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülen Zeus Sunağı'nın Bergama Antik Kenti'ne getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yerel yönetimler ve hükümetin ortak çabalarıyla Osmanlı arşivlerindeki bilgilerin toplanması için ilk adım atılırken bir sonraki aşamada hukukçulardan destek alınacağı dile getirildi.
 02 Mart 2021 21:08
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Zeus Sunağı'nın Bergama'ya iadesi için ilk adım atıldı

T.C. Kültür Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla Berlin Pergamon Müzesi'ndeki Zeus Sunağı'nın iadesi için yol haritası belirlendi. 1870'li yıllarda parçaları Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı'nın anavatanı Bergama'ya getirilmesi için Bergama Kültür Merkezi'nde, geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantıda yaptığı konuşmada, Bergama'nın köklü mirasının tüm dünyaya doğru anlatıldığında Zeus Sunağı'nı geri getirme talebinin karşılık bulabileceğini söyledi. 19'uncu yüzyılda Bergama'dan Almanya'ya götürülmüş Zeus Sunağı'nın Bergama'ya geri getirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Soyer, hükümet temsilcileri, yerel yöneticiler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Zeus Sunağı için bir araya geldiklerini ifade etti. Soyer "Büyük bir imece içinde yol almaya başlıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu bir yolculuk. Hukuki ya da siyasi birçok engelle karşılaşabiliriz. Ama biliyoruz ki bu yolculuğu sürdürüyor olmak Bergama'nın hak ettiği değeri, sahip olduğu potansiyeli gün ışığına çıkarmak için bir fırsat olacak. Haklı davamız olduğuna inanıyoruz. Bu yolculuğun kendisi bile bu kadim coğrafyanın ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya göstermemiz için bir fırsat olacak. Diliyorum ki bu yolculuk zaferle sonuçlanacak. Taş yerinde ağırdır derler. Bu eseri ana vatanına geri getireceğiz ve köklerine kavuşturacağız. Bugünden sonra iş birliği yapacağımız tüm yoldaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI ANKARA'DA

Zeus Sunağı'nın geri getirilmesiyle ilgili ortaya çıkan deklarasyonda yol haritasıyla ilgili önemli ipuçları da bulunduğuna dikkat çeken Soyer, "Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde olacağız. Birlikte hareket edersek sonuca yakınlaşacağımızı biliyoruz. Bundan sonraki ilk toplantıyı Ankara'da yine sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin temsilcilerinin de yer alacağı bir şekilde yapmayı öneriyorum. Hem yürütülmesi gereken hukuki süreci hem farkındalığın büyütülmesi ile ilgili bir planlama yapalım. Bu süreç Bergama'yla ilgili farkındalığı artıracak bir süreç olarak ilerlemeli" dedi.

'ESER 140 YILDIR ANA YURDUNDAN UZAKTA'

Bergama'nın Helenistik çağdan Osmanlı'ya kadar her dönemde çok önemli eserlere ev sahipliği yaptığını belirten AK Parti'li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise Bergama'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak kabul gördüğünü hatırlatarak, "Hakkında sayısız kitap yazılmış bu kadim kent, tarih, bilim ve sanatta sayısız eserler, görkemli anıtlar üretti. Bunlardan en önemlisi ana yurdundan binlerce kilometre uzakta olan Zeus Sunağı'dır. 140 yıldır ana yurdundan uzaktadır. Zeus Sunağı antik çağın en önemli eseri, Bergama heykelcilik okulunun paha biçilmez örneklerinden biridir. Temeli Bergama'da aslı Berlin'de bulunan Zeus Sunağı Anadolu insanının yaptığı eşsiz güzellikte bir şaheserdir. Bizler emanetçisi olduğumuz Zeus Sunağı'nın bu topraklara ait olduğuna inanıyoruz. Uzun yıllardır Almanya'da bulunan bu eser ana yurduna dönmeli. Bu eseri Bergama'ya kazandırmak için önemli bir çalışmayı 2020'de başlattık. Bu uzun soluklu bir iş. Bu süreçte yerel yönetimler olarak irademizi ortaya koyduk. Hükümetimiz de bu arzu içinde. Zeus Sunağı'nı Bergama'ya kazandıracağız" dedi.

'İADE SÜRECİ UZUN SOLUKLU'

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtiçi Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Özgür İrkin ise Zeus Sunağı ile ilgili kararın 12 Ağustos'taki Büyükşehir Meclis toplantısında alındığını söyleyerek, "Eserin iadesi için diplomatik ve kültürel şartların olgunlaşması gerekiyor. Kültür varlıklarının iade süreçleri çok uzun soluklu olabiliyor. Büyükşehir ve çevre belediyelerinin bu konuda bakanlık ile çalışması önemli. Kültür varlıklarının yurt dışına çıkmaması için de büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle ortak çalışma yapabiliriz" dedi.

SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Zeus Sunağı toplantısının sonunda sonuç bildirgesi açıklandı. Bu kapsamda oluşturulacak Bergama Sergisi'nin Avrupa'da dolaştırılarak Bergama ile ilgili tanıtım ve algı yaratılmasının sağlanması, Bergama'nın tespit edilecek yerlerinde restorasyon ve restitüsyon faaliyetlerine başlanılması, tarihi Domuz Alanı mevkisindeki Tonoz ve üzerindeki yapının Zeus Sunağı Çalışma Grubu'na tahsis edilmesi, hazırlanma aşamasında olan Bergama/UNESCO 2022-2024 Alan Yönetim Planı'nda Zeus Sunağı'nın önemini ifade eden tanımların yer alması, bir sonraki toplantının hukuki süreçteki teknik detaylarının belirlenmesi için konunun uzmanı hukukçular ile yapılması kararları alındı.
DHA
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