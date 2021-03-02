Bodrum eski Belediye Başkanı, yoğun bakıma alındı
Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.
|02 Mart 2021 21:10
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Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon'un geçen hafta yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi. Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
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