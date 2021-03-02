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Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı

Diyetisyen Derya Zünbülcan, bitki çaylarının bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli olabileceğini, özellikle ilaçlarla etkileşime girebileceği için dikkatli olunması gerektiğini belirtip, uyarılarda bulundu. Bergama ilçesinde, doğadan şifalı bitkiler toplayıp, satışını yapan İbrahim Özsöz de her bitkinin bir toplama zamanı olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
 02 Mart 2021 21:14
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Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak amacıyla tüketilen bitki çaylarının kullanımı arttı. Fakat bazı bitkilerin çaylarını içerken, yan etkilerine maruz kalmamak için dikkat etmek gerekiyor. Bitki çaylarının sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kullanılırsa, sağlık açısından yararlı olduğunu belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Ancak bilinçsiz tüketildiğinde ise bir o kadar tehlikeli olabilir. İlaç kullanan kişiler daha çok dikkat etmeli. Bitki çayları, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Hepimizin evinden eksik olmayan adaçayı, boğaz ağrısına iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fakat hamile olan kişiler tüketirse, düşüğe bile sebep olabiliyor. Mide ağrısı için kekik veya baş ağrısı için biberiye çayı içmek istediğinizde, bu bitkilerin yüksek tansiyon ilaçlarıyla etkileşebildiğini bilmeniz gerekiyor. Alerji ve kolesterole iyi gelen ekinezya çayı da doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız, istenmeyen etkilere neden olabilir. Boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelen zencefil ise kan inceltici ilaçlarla birlikte tüketilirken dikkat edilmeli. İlaç tüketenler bir uzmana danışmadan bitki çayı tüketmemeli" dedi.

"Her bitki her bitkiyle karıştırılmamalı" diyen Zünbülcan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle satın alınan karışık bitki çaylarının da içeriğine dikkat edilmeli. Bu çaylar uzman kişiler tarafından yapılmalı. Eczane ürünleri tercih edilebilir. Bitki çayı çeşitlerini kendimiz bir araya toplamamalıyız. Mutlaka bilinçsiz kullanımdan uzak kalmalıyız, sağlıkla ilgili zarar görebiliriz."

'KÖK BİTKİLER KAYNATILMALI, YAPRAKLAR DEMLENMELİ'

Bitki çayının faydasını alabilmek için en önemli şeylerden birinin çayı doğru hazırlamak olduğunu aktaran Zünbülcan, "Hazırlarken hem suyunun derecesini doğru seçmek hem de hazırlama şeklini bitkinin kök veya yaprak oluşuna göre belirlemek gerekiyor. Zencefil kök olduğu için kaynatılarak tüketilmeli. Eğer adaçayı, ıhlamur gibi yaprak bitki tüketiliyorsa, ılık suda demlenerek tüketilmeli. Bu şekilde yapılırsa, her bitkinin içinde olan etken madde ortaya çıkar. Kök olanlar kaynatılırken, yaprak olanlar demlenmeli. Bitkiler 6-8 dakikadan uzun demlenmemeli" diye konuştu.

'FAZLA ADAÇAYI BÖBREĞE ZARAR'

Bergama ilçesinden doğadan şifalı bitkileri toplayıp, satışını yapan İbrahim Özsöz de her bitkinin bir toplama zamanı olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özsöz, "Mesala kekik haziran ayından sonra toplanır, aroması yüksektir. Ama zararı da yüksektir. Hamile, guatr, böbrek rahatsızlığı ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olanlar doktor kontrolünde tüketmeli. Adaçayı, kayalarda çıkan bir bitkidir. Bademcik ve boğaz ağrılarına iyi gelir, sakinleştirir. Fazla adaçayı tüketmek böbreklere zarar verir" dedi.
DHA
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