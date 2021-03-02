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Prof. Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor

BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı çalışmalarında gelinen son noktayı ve salgınla mücadeleyi değerlendirdi: "İlk endişemiz, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe."
 02 Mart 2021 21:34
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Eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte Pfizer - BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, CNN International kanalında açıklamalarda bulundu.

Prof. Şahin, "Sizce tek doz stratejisi ile en kısa sürede herkesi aşılamak ne kadar mümkün? Ya da en azından birinci doz ile ikinci doz arasındaki süreyi esnetmek? Bu mümkün mü?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Eh işte... Öncelikle aşılama kampanyalarının en hızlı şekilde ilerlemesi çok önemli ve bunun için ilk strateji, ikinci doz için aşı saklamamak olmalı. Dolabımızda aşı kalmamalı, bütün aşıların kullanıldığından emin olmalıyız. "

'5-11 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde denemelere başlayacağız'

Şahin, 12-15 yaş arasında çocukları aşladıklarını da belirterek, "Şimdi 5-11 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde denemelere başlayacağız ve yine bu yıl 5 yaş altı çocuklarda denemeler yapacağız. Bu çok önemli. Okulların açılmasını da destekleyecek"dedi.

Mutasyonlar hakkında da konuşan Prof. Şahin, "İlk endişemiz, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe"ifadelerini kullandı.
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