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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
 02 Mart 2021 22:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uzun bir aranın ardından yeniden görüştüklerini ve Macron'un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade etti. Fransa'nın korona virüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşı aşıladıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğuna değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti.

Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Ortadoğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa'nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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