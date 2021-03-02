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İstanbul'da dikey bahçelerin kaldırılması tartışılıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe:- "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış"
 02 Mart 2021 22:13
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İstanbul'da dikey bahçelerin kaldırılması tartışılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dikey bahçeleri sökmeye devam etmesi tartışılıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin yüksek maliyet gerekçesiyle Ekim 2020'de kaldırmaya başladığı dikey bahçeleri yeniden sökmeye başlamasını eleştirdi.

İl Başkanı Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'umuzu yeniden çiçek gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Ekolojik açıdan doğru peyzaj oluşumu sağlandı"

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu Maltepe D-100 kara yolu kenarındaki dikey bahçenin çeşitli otsu bitkilerden oluştuğu, birçok zararlı canlıya yaşam alanı sunduğu ve çeşitli hastalıklara imkan verdiği belirtildi.

Dikey bahçelerin maliyetli ve bakımının zor olduğu, çevre dostu olmadığı savunulan açıklamada, bitkilerin yıllık 32 ton su tükettiği, hava kirliliğine karşı sulama suyuna ayda 5 kilogram gübre konulduğu, ayrıca hastalık ve zararlılara karşı da yıllık 7-8 kez ilaçlama yapıldığı aktarıldı.

Tüm bu nedenlerle dikey bahçelerde yeni bir uygulamaya gidildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB, yeşilin doğada olduğu gibi toprakla bütünleştiği sürdürülebilir peyzajı, kara yollarında da uygulamaya koydu. Sarmaşık vb. tırmanıcılar duvarlara, az su tüketen, yer örtücü, çalı ve ağaçlardan oluşan peyzaj düzenlemeleri kara yollarının uygun noktalarına yerleştirildi. Söz konusu duvardaki çalışmada bu yöntem izlendi. Üst kotunda toprak olması nedeniyle sarmaşık ve kazayağı dikim uygulaması gerçekleştirildi. Bu sayede ekolojik açıdan doğru, az su tüketen, gübre ve ilaçlamaya en az seviyede ihtiyaç duyan bir peyzaj oluşumu sağlandı."
Anadolu Ajansı
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