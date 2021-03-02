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AFAD ile Ahbap Platformu arasında protokolü imzalandı

AFAD ile Ahbap Platformu arasında protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Ahbap Platformu Kurucusu Haluk Levent, "Burada olmak bizim için ayrıca bir şeref" dedi.
 02 Mart 2021 22:47
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AFAD ile Ahbap Platformu arasında protokolü imzalandı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Ahbap Derneği arasında olası afet durumlarında gerçekleştirilen sahadaki işbirliğinin resmiyeti dökülmesi için bir protokol imzalandı. İmza törenine AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent katıldı. Protokolün imzalanmasının öncesinde konuşan Haluk Levent, AFAD ile afet durumlarında sahada yaptıkları işbirliklerinden bahsederek her an desteğe hazır olduklarını ifade etti. Levent, AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen'e İzmir depremini yaşayan çocukların çizdiği resimlerden oluşan bir kitap hediye etti.

"Burada olmak bizim için ayrıca bir şeref"

Ahbap Platformu Kurucusu Haluk Levent protokolün imzalanmasının öncesinde, "Daha önceki afetlerde birlikte çalıştığımız ve birlikte çalışmaktan da onur duyduğumuz dostlarımızla İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD güzelleriyle, ben güzelleri diyorum o kadar yürekten çalıştıklarına tanık olduk ki, onlarla bir birliktelik en azından bir işbirliği protokolü için buradayız. Bizler aynı zamanda bulunduğumuz şehirlerde çok çabuk gönüllü toplayabilen bir organizasyonuz. O nedenle burada olmak bizim için ayrıca bir şeref" şeklinde konuştu.

"Ahbap bizi yalnız bırakmayanların başında geldi"

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ise, "Aslında bizim iş birliğimiz zaten sahada çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Biz sadece bunu resmiyete kavuşturmuş olacağız. 2020 yılı biraz dünya içinde zor geçti ama Türkiye için ekstra bir zorluk içeren yıldı. Biz pandeminin yanı sıra bir sürü bölgede bir sürü farklı afet türleriyle sınandık. Bu sınanma esnasında yanımızda gerçekten destekçilerimiz çok fazlaydı. Biz hiçbir işi aslında yalnız yapmadık, yalnız yapamazdık zaten. Ahbap bizi yalnız bırakmayanların başında geldi. Sağ olsunlar özellikle İzmir'de ben bunu yoğun bir şekilde görmüştüm, Elazığ'da da beraber olduk ama İzmir'de şunu gördüm; eksik kaldığımız yer neresi ise, Ahbap, Ahbap'a gönül veren arkadaşlar orada, o eksiği tamamlamak için ellerinde gelenin de fazlasını yaparak gerçekten destek oldu. Bu iş birliği protokolü sadece işin yazılı hale getirilmesinden ibaret. Bu bir çerçeve protokol. Ama sahada ihtiyaç halinde, 'nerede ihtiyacınız var, ne ihtiyacınız var biz onu tamamlayalım' diye geliyorlar. Yani bütünleyici ve tamamlayıcı bir rol üstleniyoruz birbirimiz için. Bu çerçeve protokolde devamında nerede, ne gerekirse o şekilde beraber çalışmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının tamamlanmasının ardından AFAD ve Ahbap Platformu arasındaki protokol Hamza Taşdelen ve Haluk Levent tarafından imzalandı.
İhlas Haber Ajansı
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