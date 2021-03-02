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Kimsesizler mezarlığına defnedilecekti, öğrencileri sahip çıktı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, çeşitli okullarda öğretmenlik yapan 82 yaşındaki Mehmet Yalçın, pazar günü Kuşadası'nda vefat etti. Yakını olmayan Koçarlı'nın bu nedenle İzmir'de kimsesizler mezarlığında toprağa verileceğini öğrenen öğrencileri, destek olarak emekli öğretmenin defnedilmesini sağladı.
 02 Mart 2021 23:12
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Kimsesizler mezarlığına defnedilecekti, öğrencileri sahip çıktı

Koçarlı Lisesi ve Ortaokulu'nda 1970'li yıllarda Türkçe ve İngilizce öğretmenliği yapan ve emekli olduktan sonra Kuşadası'nda yaşamını sürdüren Mehmet Yalçın, pazar günü evinde hayatını kaybetti. Çocuğu ve eşi olmayan Yalçın'ın yakını olmadığı için İzmir'de kimsesizler mezarlığında toprağa verileceğini öğrenen öğrencileri durumu kayıtsız kalmadı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın önderliğinde diğer öğrencilerde destek verince cenaze bugün Cihanoğlu Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Koçarlı Mezarlığında, Yalçın'ın tabutu öğrencilerinin omuzlarında toprağa verildi. Cenaze namazına Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve yaklaşık 40'a yakın mezun ettiği öğrencisi katıldı.

'SON GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Öğretmenlerine son görevi yaptığına değinen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, '1980-85 yıllarında Koçarlı lisesinde eğitim gördüm sırada İngilizce öğretmenimdi. Eskiden İngilizce öğretmeni çok fazla olmadığını için büyük önem taşıyordu. Çok dersimize girdi. Bizde çok büyük emeği vardır. Birçok öğrencisi oldu burada. Herkes onu çok severdi. Bizler de vefat ettiğini öğrendik. Diğer öğrencilerden ve toplumdan gelen talepler üzerine bizde hem öğrencisi hemde Koçarlı Belediyesi olarak öğretmenimize son görevi yaparak, kimsesizler mezarlığında toprağa verilmesine gönlümüz razı olmadı. Görev yaptığı yerde toprağa verilmesini sağladık. Allah rahmet eylesin dedi.

Nafize Evin Şahinci, 1975 ila 1980 yılları arasında liseden öğrencisiydim. Türkçe derslerine girerdi. Çok iyi bir öğretmenimizdi. Çok aktifti onu öğrenciler çok severdi. Öğretmenlerimizi tek tek kaybediyoruz. Çok üzgünüz dedi.

Mehmet Evin, Ben de 1970'li yıllarda öğrencisiydim. Hem Türkçe hem de İngilizce derslerimize girerdi. Derslerden çok zevk alırdık. Bizleri onlar yetiştirirdi. Onlardan gördüğümüz kadarıyla bu günlere geldik diye konuştu.
DHA
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