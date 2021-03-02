Esra Erol yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı
Esra Erol'da başka bir akrabasıyla kaçan karısının açıklamalarına dayanamayan koca, stüdyoyu birbirine kattı.
|02 Mart 2021 23:37
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Son dönemlerde ilginç hikayelere sahne olan Esra Erol'un programında yine ortalık karıştı.
EŞİ KUZENİYLE KAÇTI!
Okan Gölbaşı isimli kişi, 6 yıldır evli olduğu Özlem Gölbaşı'nın kuzeniyle kaçması üzerine Esra Erol'un programına başvurdu. Esra Erol da ekibiyle birlikte ciddi bir gayret ortaya koyarak kuzeniyle kaçan kadını kısa sürede buldu.
CANLI YAYINDA KARISINA SALDIRDI
5 yaşında bir de çocukları olan çiftin canlı yayında karşılaşması ise olaylı oldu. Kendisini terk edip kuzenine kaçan karısını açıklamalarına dayanamayan koca, bir anda öfke patlaması yaşadı ve elindeki şişeyle karısına saldırdı. Olan biten karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Esra Erol da apar topar reklama gitmek zorunda kaldı.
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