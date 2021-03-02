Konya-Antalya kara yolu çekici ve tır geçişlerine kapatıldı
Seydişehir-Antalya kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
|02 Mart 2021 23:27
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Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
Marangozlar Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Bazı araçlar, petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.
Diğer yandan bölge trafik ekipleri, sürücülerin araçlarında zincir, takoz çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
Kar lastiği bulunamayan araçların da geçişine izin verilmiyor.
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