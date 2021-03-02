İddia: Türkiye ile Pakistan savaş uçağı üretmek için görüşüyor
|02 Mart 2021 23:46
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Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye ve Pakistan savunma alanındaki teknolojik iş birliği için görüşmelerini hızlandırdı.
"SİPER ve MMU'ya partner olacak"
Ortaklaşa savaş uçağı ve füze üretimi için görüşmelerin sürdüğünü iddia eden ABD merkezli yayın kuruluşu, uzun menzilli hava savunma sistemi projesi SİPER ve Milli Muharip Uçağı'nın (MMU) geliştirilmesinde Pakistan'ın olası partner olarak görüldüğünü açıkladı.
Haberde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ekim 2020'den bu yana Pakistanlı savunma yetkilileriyle 5 kez görüştüğü bilgisi de yer aldı.
"Pakistan'ın Çin'e yakınlığı NATO ile sorun yaratabilir"
Haberde Pakistan'ın Çin askeri teknolojisine olan yakınlığına da vurgu yapıldı ve söz konusu durumun NATO üyesi Türkiye için sorun olabileceği de ifade edildi.
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Pakistan'ın JF-17 savaş uçaklarını ve Shaheen balistik füzesini Çin ile birlikte geliştiriyor.
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