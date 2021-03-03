Bazı kamu kurumları, açıklama yapılmayınca, hamileleri göreve başlattı

Kamuda uzaktan ve dönüşümlü çalışmanın sona erdirilmesi sonrasında, Cumhurbaşkanlığı, 1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesini yayımladı. Tıklayınız.

Bu Genelgede sadece çalışan yönetici kadro vc pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı uygulamadan istisna tutulmuştur.

Genelgede hamilelerle ilgili bir açıklama yapılamamıştır. Memurlar.net'te 2 Mart 2021 tarihinde yayımlanan haberde, hamile kamu personelinin izinli sayılması uygulamasının Genelgeye dayanmadığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün resmi yazısına dayandığı ve bu yazının yürürlükten kaldırıldığına yönelik bir açıklamaya yer verilmediği belirtilmiştir.

Ancak bazı kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğünün yazısının dayandığı 2020/8 sayılı Genelgenin yürürlükte olmadığı gerekçesiyle, hamile personeli göreve döndürmeye başlatmıştır. Memurlar.net forumunun MEB bölümündeki yazışmaları görmek için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının sorunun çözümü için bir açıklama yapmasında fayda bulunmaktadır.